Kansere yakalanan Canan Ergüder'den ilk açıklama: İyileşeceğim

BİRÇOK ÜNLÜ DE YENMİŞTİ

"Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere dizide oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğrafı ameliyatım sonrası çekip ekip arkadaşlarıma da göndermiştim. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım."

Ergüder'in paylaşımına sevenlerinden "İyileşeceğine şüphemiz yok" mesajları yağdı. Bu arada magazin dünyasından birçok isim de yıllar önce aynı hastalığa yakalanmıştı. Filiz Akın, Nilüfer, Arzum Onan ve Vahide Perçin gibi isimler, meme kanseriyle girdikleri mücadeleden galip çıkmıştı…