07 Nisan 2021, Çarşamba
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Burak Deniz koronavirüse yakalandı! Maraşlı seti iptal edildi

'nin kısa sürede seyircinin gönlüne taht kuran dizisi 'nın setine koronavirüs arası. Maraşlı'nın başrolü 'in koronavirüse yakalanması sebebiyle çekimlere ara verildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Burak Deniz koronavirüse yakalandı! Maraşlı seti iptal edildi

'nın yapımcısı , oyuncunun durumunun iyi olduğunu dile getirip "Set ekibimizin sağlığı adına bir haftalık ara verdik." dedi.

'nin iddialı dizisi Maraşlı pazartesi akşamı özel bölümle ekrana geldi. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar, yeni bölüm yayınlanmamasının nedenini şöyle açıkladı: "Değerli oyuncumuz 'in -19 olması sebebiyle çekimlere ara verdik.



Sağlığı iyi olan oyuncumuz evinde karantina sürecine devam etmektedir. Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizin sağlığı adına bir haftalık ara verdik."

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