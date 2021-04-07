Burak Deniz koronavirüse yakalandı! Maraşlı seti iptal edildi
atv'nin kısa sürede seyircinin gönlüne taht kuran dizisi Maraşlı'nın setine koronavirüs arası. Maraşlı'nın başrolü Burak Deniz'in koronavirüse yakalanması sebebiyle çekimlere ara verildi.
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Maraşlı'nın yapımcısı Burak Sağyaşar, oyuncunun durumunun iyi olduğunu dile getirip "Set ekibimizin sağlığı adına bir haftalık ara verdik." dedi.
ATV'nin iddialı dizisi Maraşlı pazartesi akşamı özel bölümle ekrana geldi. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar, yeni bölüm yayınlanmamasının nedenini şöyle açıkladı: "Değerli oyuncumuz Burak Deniz'in Covid-19 olması sebebiyle çekimlere ara verdik.
Sağlığı iyi olan oyuncumuz evinde karantina sürecine devam etmektedir. Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizin sağlığı adına bir haftalık ara verdik."