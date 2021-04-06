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Bülent Ersoy’dan 40 milyon liralık evine tadilat

Diva , geçtiğimiz yıl 40 milyon TL’ye ’da villa satın almıştı. Yeni aldığı villasını tadilata sokan Ersoy, çalışmalara bakmak için Bodrum’a geldi. Restoranda yemek yerken görüntülenen usta sanatçı, "Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan. Orucumu İstanbul'daki evimde tutacağım” dedi.

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Bülent Ersoy’dan 40 milyon liralık evine tadilat

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı , 'da 40 milyon liraya villa satın almıştı. Evini tadilata sokan Ersoy, çalışmalara bakmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Arkadaşlarıyla restoranda yemek yiyen Ersoy, gazetecilerle sohbet etti.

İkinci doz aşısını olduktan sonra Bodrum'da yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını görmek için geldiğini anlatan Diva, "Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan. Orucumu İstanbul'daki evimde tutacağım. Ramazan öncesi tadilat çalışmalarını görmek için geldim ve İstanbul'a döneceğim" dedi.

Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Ersoy, daha sonra taksiye binerek evine gitti.

Ersoy, yeni aldığı ev için Zorlu'da alışverişe çıkmış ve 6 saat süren alışveriş turu için 100 bin TL ödemişti.

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