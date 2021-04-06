Bülent Ersoy’dan 40 milyon liralık evine tadilat

İkinci doz aşısını olduktan sonra Bodrum'da yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını görmek için geldiğini anlatan Diva, "Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan. Orucumu İstanbul'daki evimde tutacağım. Ramazan öncesi tadilat çalışmalarını görmek için geldim ve İstanbul'a döneceğim" dedi.