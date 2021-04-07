Kibariye’den kötü haber! Uçakta fenalaştı
İstanbul’dan İzmir’e seyahat eden Kibariye, uçakta fenalaştı. Bir anda nefes darlığı çekmeye başlayan şarkıcıya ilk müdahale uçak ekibi tarafından yapıldı.
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İstanbul'dan İzmir'e uçakla seyahat eden ünlü şarkıcı Kibariye'den kötü haber geldi. Uçakta nefes almakta zorlanan ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi yine kabin ekibi yaptı.
İLK MÜDAHALE UÇAKTA YAPILDI
Nefes almakta zorlanan Kibariye'ye ilk müdahale, kabin ekibi tarafından yapıldı.