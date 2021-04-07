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Kibariye’den kötü haber! Uçakta fenalaştı

İstanbul’dan İzmir’e seyahat eden , uçakta fenalaştı. Bir anda nefes darlığı çekmeye başlayan şarkıcıya ilk müdahale uçak ekibi tarafından yapıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Kibariye’den kötü haber! Uçakta fenalaştı

İstanbul'dan İzmir'e uçakla seyahat eden ünlü şarkıcı 'den kötü haber geldi. Uçakta nefes almakta zorlanan ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi yine kabin ekibi yaptı.

İLK MÜDAHALE UÇAKTA YAPILDI

Nefes almakta zorlanan Kibariye'ye ilk müdahale, kabin ekibi tarafından yapıldı.

VALİZLERİNİ YARDIM ALARAK TAŞIDI

Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi.

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