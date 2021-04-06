PKK bağlantısını eleştirmişti! Altan Türkoğlu davayı kazandı

İhraç kararı durdurulan Türkoğlu, "Terör soruşturmasından tutuklanan biri nasıl MÜYORBİR'e genel sekreter yardımcısı olur? Sorduğum soru buydu. Beni susturmaya çalıştılar, ihraç ettiler. Ama davayı kazandım" dedi.

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