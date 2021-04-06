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PKK bağlantısını eleştirmişti! Altan Türkoğlu davayı kazandı

MÜYORBİR yönetimi “Ekibinizde PKK yandaşlarını barındıramazsınız” diye eleştiren 'nu üyelikten çıkartmıştı. Türkoğlu açtığı davayı kazandı, ihraç kararı durduruldu.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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PKK bağlantısını eleştirmişti! Altan Türkoğlu davayı kazandı

, müzik meslek birliği MÜYORBİR'in genel sekreter yardımcısı 'ın olayları nedeniyle gözaltına alındığını manşet yapmıştı. Bu olay müzik dünyasında büyük yankı uyandırmış, pek çok sanatçı duruma tepki göstermişti.

'SKANDAL'

Besteci da MÜYORBİR'i topa tutmuş, PKK yanlısı bir ismin yönetimde yer almasının skandal olduğunu açıklamıştı.

'TEK SORU SORDUM'
Bu gelişme sonrası MÜYORBİR, Türkoğlu'nu ihraç etmişti. Türkoğlu, 'ne açtığı davayı kazandı.

İhraç kararı durdurulan Türkoğlu, "Terör soruşturmasından tutuklanan biri nasıl MÜYORBİR'e genel sekreter yardımcısı olur? Sorduğum soru buydu. Beni susturmaya çalıştılar, ihraç ettiler. Ama davayı kazandım" dedi.

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