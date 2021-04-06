PKK bağlantısını eleştirmişti! Altan Türkoğlu davayı kazandı
MÜYORBİR yönetimi “Ekibinizde PKK yandaşlarını barındıramazsınız” diye eleştiren Altan Türkoğlu'nu üyelikten çıkartmıştı. Türkoğlu açtığı davayı kazandı, ihraç kararı durduruldu.
MAGAZİN Sabah
GÜNAYDIN, müzik meslek birliği MÜYORBİR'in genel sekreter yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları nedeniyle gözaltına alındığını manşet yapmıştı. Bu olay müzik dünyasında büyük yankı uyandırmış, pek çok sanatçı duruma tepki göstermişti.
'SKANDAL'
Besteci Altan Türkoğlu da MÜYORBİR'i topa tutmuş, PKK yanlısı bir ismin yönetimde yer almasının skandal olduğunu açıklamıştı.
'TEK SORU SORDUM'
Bu gelişme sonrası MÜYORBİR, Türkoğlu'nu ihraç etmişti. Türkoğlu, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı.
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