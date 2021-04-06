Basın kartıyla aşı olan provokatör Berna Laçin'e bir tepki de Alişan'dan

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmıştı. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisi ile ilgili sözlerini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle tepki gösterdi: "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu?' diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

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