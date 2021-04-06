Basın kartıyla aşı olan provokatör Berna Laçin'e bir tepki de Alişan'dan
Ekranlarda yer bulamayan gündeme gelmek için de sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan Berna Laçin, bu kez de 212'li basın çalışanı olarak koronavirüs aşısı olmasıyla gündemde. "Sözde hak, hukuk savunucusu ama kendi çıkarlarına sıra gelince çark etti" tepkileri alan Laçin'in aşı olmasına Alişan da sessiz kalmadı. Test aşamasında gönüllü olarak koronavirüs aşısı olan şarkıcı Alişan, sosyal medya üzerinden Berna Laçin'e . Siz aşı olduğunuzda da anneniz ‘Kızım ne zaman gazeteci oldun?’ diye sordu mu?” sözleriyle tepkisini gösterdi...
MAGAZİN Sabah
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi.
50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi.
Sert bir dille Laçin'i eleştiren Alişan, "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" diyerek tepki gösterdi.
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Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmıştı. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisi ile ilgili sözlerini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle tepki gösterdi: "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu?' diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."