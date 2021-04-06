Canan Ergüder kansere yakalandı!

Yakın zamanda kemoterapi görecek oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor. Ergüder'in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN