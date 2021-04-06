06 Nisan 2021, Salı
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Canan Ergüder kansere yakalandı!

Menajerimi Ara dizisinde karakteriyle ekranlara dönen 'den sevenlerini üzen haber geldi. Güzel oyuncunun meme kanserine yakalandığı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan 43 yaşındaki Canan Ergüder'in yakın zamanda kemoterapi göreceği belirtildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Canan Ergüder kansere yakalandı!

'in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncu, başrolünü oynadığı dizinden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder'in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.

Yakın zamanda kemoterapi görecek oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor. Ergüder'in eşi ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

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