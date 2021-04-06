Canan Ergüder kansere yakalandı!
Menajerimi Ara dizisinde Feris karakteriyle ekranlara dönen Canan Ergüder'den sevenlerini üzen haber geldi. Güzel oyuncunun meme kanserine yakalandığı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan 43 yaşındaki Canan Ergüder'in yakın zamanda kemoterapi göreceği belirtildi.
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Canan Ergüder'in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncu, başrolünü oynadığı dizinden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder'in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.
Yakın zamanda kemoterapi görecek oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor. Ergüder'in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.