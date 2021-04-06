Burak Güngör evlenme teklifini nasıl yapacağını açıkladı!

HER KIZI SEVGİLİM ZANNETMEYİ BIRAKIN!

Birtane video'nu yanında bir kız arkadaşın ile birlikte çektin ve altına sürekli Burak yanında kadın olmadan yapamıyor, yine yanında biri var gibi yorumlar yapıldı.

Evet ben de gördüm onları ve yanımdaki kişi arkadaşım. Zaten aksi bir durum olduğunda ben çatır çatır duyuruyorum, gizlemiyorum. Yanımda gördüğünüz her kızı sevgilim zannetmeyi lütfen bırakın!

Bizi şaşırtacak yeni proje ve planların var mı?

Yok. Çalışma üzerindeyim şu an yani var olan içeriklerimin yeni kısımlarını çekiyorum. Ekstra bir içerik yok şimdilik gelecek olan.