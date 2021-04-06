Kuruluş Osman Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşacak
Atv’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, bir ülkede daha yayına giriyor. Türkiye’deki başarısını yurt dışına taşıyan dizinin, Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacağı bildirildi.
MAGAZİN AA
Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacak. Geo News kanalındaki haberde, "Geo Entertainment" bünyesinde Kuruluş Osman dizisinin Urduca dublaj ile kısa sürede yayına başlayacağı belirtildi.
Haberde, dizinin Pakistanlı izleyici ile ne zaman buluşacağına dair bilgi paylaşılmadı. Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kuruluş Osman dizisinin ramazanda Urduca dublaj ile yayınlanmaya başlayacağını bildirdi.
Geo Entertainment, YouTube kanalında da diziden görüntülerin kullanılarak hazırlandığı bir fragman yayınladı.
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