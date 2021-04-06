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Kuruluş Osman Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşacak

Atv’nin fenomen dizisi , bir ülkede daha yayına giriyor. Türkiye’deki başarısını yurt dışına taşıyan dizinin, Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacağı bildirildi.

MAGAZİN AA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Kuruluş Osman Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşacak

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi , Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacak. Geo News kanalındaki haberde, "" bünyesinde Kuruluş Osman dizisinin Urduca dublaj ile kısa sürede yayına başlayacağı belirtildi.

Haberde, dizinin Pakistanlı izleyici ile ne zaman buluşacağına dair bilgi paylaşılmadı. Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Kuruluş Osman dizisinin ramazanda Urduca dublaj ile yayınlanmaya başlayacağını bildirdi.

Geo Entertainment, YouTube kanalında da diziden görüntülerin kullanılarak hazırlandığı bir fragman yayınladı.

Çok sayıda Pakistanlı kullanıcı ise dizinin yayınlanmasını heyecanla beklediklerine dair yorumlar yaptı.

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