Hülya Avşar’a uygulanan filtre alay konusu olmuştu! Sessizliğini bozdu
Uzun yıllar sonra yeni bir dizi projesi ile ekranlara dönen Hülya Avşar, uygulanan filtre ile sosyal medyanın diline düştü. Dizinin son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırılan Avşar, capslere konu olmuştu. Usta oyuncu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Hülya Avşar filtreli sahneler için haberinin olmadığını söyledi.
Hülya Avşar, uzun yıllar sonra Masumiyet dizisiyle ekranlara geri döndü. Avşar'ın yüzüne uygulanan filtre ise sosyal medyada alay konusu oldu.
Dizi filmin ilk böl��mlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırıldı.
Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulandı. Dizideki filtreli sahneleri sosyal medyada gündem olan ve capslere konu olan Hülya Avşar suskunluğunu bozdu.
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