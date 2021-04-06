Hülya Avşar’a uygulanan filtre alay konusu olmuştu! Sessizliğini bozdu

Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyleyen Avşar, "Hepimiz şaşırdık; valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" dedi.

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