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Hülya Avşar’a uygulanan filtre alay konusu olmuştu! Sessizliğini bozdu

Uzun yıllar sonra yeni bir dizi projesi ile ekranlara dönen , uygulanan filtre ile sosyal medyanın diline düştü. Dizinin son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırılan Avşar, capslere konu olmuştu. Usta oyuncu konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Hülya Avşar filtreli sahneler için haberinin olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Hülya Avşar’a uygulanan filtre alay konusu olmuştu! Sessizliğini bozdu

, uzun yıllar sonra Masumiyet dizisiyle ekranlara geri döndü. Avşar'ın yüzüne uygulanan filtre ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Dizi filmin ilk böl��mlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırıldı.

Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulandı. Dizideki filtreli sahneleri sosyal medyada gündem olan ve capslere konu olan Hülya Avşar suskunluğunu bozdu.

Filtreli sahnelerden haberinin olmadığını söyleyen Avşar, "Hepimiz şaşırdık; valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" dedi.

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