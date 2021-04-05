Gönül Dağı’nın yıldızı Berk Atan koronavrüse yakalandı!

Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Berk Atan'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı'nda başrol oyuncularından Berk Atan'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Atan'ın karantinadaki son iki gününü yaşadığı öğrenildi.