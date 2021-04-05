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Torun haberi buzları eritmedi! Aslışah Alkoçlar ‘istenmeyen gelin’ ilan edildi!

ile dünyaevine giren , iddiaya göre ‘istenmeyen gelin’ ilan edildi! Baba , oğlunun ne kız istemesine gitti ne de düğününe… Çıkan iddialara göre Alkoçlar’ın hamile olduğu haberi bile baba ile oğul arasındaki buzları eritemedi!

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Torun haberi buzları eritmedi! Aslışah Alkoçlar ‘istenmeyen gelin’ ilan edildi!

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor… Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Aslışah Alkoçlar, Şubat'ta hayatını genç iş adamı Kaan Demirağ ile birleştirdi. Çiftin beklenildiği gibi yaz aylarında evlenmek yerine o tarihte neden evlendiği ise merak konusu olmuştu. Bir süre önce ise Aslışah Alkoçlar'ın hamileliğinin düğünü hızlandırdığı ortaya çıktı.



KULAKTAN KULAĞA YAYILDI
Herkes bebek haberini konuşurken sosyetenin gündeminde ise Alkoçlar'ın 'istenmeyen gelin' olduğu iddiası var… Dedikoduları alevlendiren ise Kaan Demirağ'ın babası Hakan Bey'in kız isteme ve nişan töreniyle düğünde yer almamasıydı. İddiaya göre Aslışah Alkoçlar'ı ailesinden babası değil genç iş adamının atının seyisi istedi. Hakan Demirağ, ısrarlara rağmen çiftin düğününe de katılmadı. Nikah töreninden basına yansıyan toplu aile fotoğraflarında da başarılı iş adamının bulunmaması iddiaları güçlendirdi.





SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR
Bu arada yine kulaktan kulağa yayılan dedikodulara göre baba Hakan Demirağ, Aslışah Alkoçlar'ın magazinsel bir figür olmasından rahatsız oldu ve bu nedenle evliliğe sıcak bakmadı. Baba ile oğul arasındaki ipler de bu nedenle gerilirken; yine iddiaya göre bebek haberi de şimdilik Hakan Bey'i yumuşatmadı.




TORUN HABERİ YUMUŞATMADI
Evlendiği sırada hamile olduğu ortaya çıkan 'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. 'ne gelecek erkek torun da baba 'ın gönlünü alamadı.




Genç çiftin, düğünde çekilen aile fotoğrafında baba Hakan Demirağ'ın bulunmaması da iddiaları güçlendirdi.



Baba ile oğul, Alkoçlar'dan önce çok yakın ilişkiler içerisindeydi.

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