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Nişanlısını jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer yeni bir sayfa açtı!

Jet kazasında hayatını kaybeden nişanlısı ’ın yasını yıllardır tutan , artık hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Sosyetik iş insanı, ile evliliğe ilk adımı atıp nişanlandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Nişanlısını jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer yeni bir sayfa açtı!
Dubai'deki bekarlığı veda partisinden dönerken arkadaşlarıyla jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümü, tüm 'yi yasa boğmuştu.



Mina Başaran - Murat Gezer

Genç kızın nişanlısı Murat Gezer de yıllarca Başaran'ın acısını derinden hissetti. Ancak Gezer, zor da olsa yeni bir hayata başlamaya karar verdi.



Genç iş insanı, önceki gün cemiyet hayatının gözde isimlerinden Nazlı Çarmıklı ile evliliğe ilk adımı attı. Çiftin nişan törenleri, aile arasındaydı.


Bu arada 'sil baştan' diyen Murat Gezer, Mina Başaran'la da fotoğraflarının olduğu Instagram hesabını kapatıp kendisine yeni bir profil açtı.







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Gezer, Mart 2018'de hayatını kaybeden ile 14 Nisan 2018'de nikah masasına oturacaktı.

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