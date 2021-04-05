Nişanlısını jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer yeni bir sayfa açtı!
Jet kazasında hayatını kaybeden nişanlısı Mina Başaran’ın yasını yıllardır tutan Murat Gezer, artık hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Sosyetik iş insanı, Nazlı Çarmıklı ile evliliğe ilk adımı atıp nişanlandı.
Dubai'deki bekarlığı veda partisinden dönerken arkadaşlarıyla jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Mina Başaran - Murat Gezer
Genç kızın nişanlısı Murat Gezer de yıllarca Başaran'ın acısını derinden hissetti. Ancak Gezer, zor da olsa yeni bir hayata başlamaya karar verdi.
Genç iş insanı, önceki gün cemiyet hayatının gözde isimlerinden Nazlı Çarmıklı ile evliliğe ilk adımı attı. Çiftin nişan törenleri, aile arasındaydı.
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Bu arada 'sil baştan' diyen Murat Gezer, Mina Başaran'la da fotoğraflarının olduğu Instagram hesabını kapatıp kendisine yeni bir profil açtı.
ARADAN İKİ SENE GEÇTİ
Gezer, Mart 2018'de hayatını kaybeden Mina Başaran ile 14 Nisan 2018'de nikah masasına oturacaktı.