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Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar , 'ın ablası 'ın bu sabah 'ta hayatını kaybettiğini duyurdu.

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan hayatını kaybetti

Onur Akay, ünlü oyuncu Banu Alkan'ın uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan'ın, bu sabah saat 07.00'da Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akay, Banu Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiğini ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığını açıkladı.

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