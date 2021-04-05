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Hastalığı nüksetti! Seren Serengil'e evde yoğun bakım

49 yaşındaki şarkıcı , dumping sendromu ataklarının nüksetmesi üzerine evinin bir odasını hastaneye çevirdi. Serengil'in yanında 7 gün 24 saat bir hemşire duruyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Hastalığı nüksetti! Seren Serengil'e evde yoğun bakım

Bilinçsiz mide ameliyatı yüzünden 'dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil'in hastalığı nüksetmişti. Bağırsakları yiyecek tutmadığı için hastaneye yatan 49 yaşındaki şarkıcı, tedavisi evde sürüyor.

Bir süre önce Covid-19 geçirip atlatan ve virüsten çok korkan Seren Serengil, evinin bir odasını hastaneye çevirdi. Sürekli serum takviyesi olan Serengil'in yanında da 7/24 özel bir hemşire kalıyor.




Serengil'e özel hemşiresi tarafından serum takviyesi veriliyor.

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