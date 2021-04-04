Ünlü şarkıcı Çelik koronavirüse yakalandı!





Benimle kal albümdeki "Hercai" isimli şarkımla Kral Tv tarafından yılın bestecisi, Hürriyet gazetesi tarafından ise yılın en iyi pop müzik sanatçı ödülü ile onurlandırıldı.



Tüm bu çalışmalar sürerken yüksek lisans tezimi "Türk pop müziğinde Türk Musîkısi etkileri" başlıklı konu ile tamamladı. 2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendy Show Theatre için hazırladığı "Kabare Tri Peypırs" da Müjdat Gezen, Nükhet Duru, Ayşen Gruda, İlhan Daner, Ateşböceği Ercan ve gibi birçok usta sanatçıyla sahne aldı.