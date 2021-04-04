Ünlü şarkıcı Çelik koronavirüse yakalandı!
Son dakika haberine göre; Ünlü şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve hastaneye yattığını duyurdu. Ünlü şarkıcı "Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı" cümlelerine yer verdi.
Şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını ve 15 gün hastanede kaldığını açıkladı. Akciğer tomografisi sonrası koronavirüse yakalandığı anlaşılan Çelik tedavi ve karantina sürecini tamamladığını belirtti.
Instagram hesabından koronavirüsle ilgili yaşadığı süreci aktaran Çelik: "17 Mart 2021 gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre covid teşhisi ile karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. İyiyim şu anda. Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı. Pazartesi akşamı İnstagram üzerinden bir canlı yayınla süreci paylaşabilmek ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum" ifadelerine yer verdi.
ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Çelik Erişçi, ya da bilinen adıyla Çelik, 12 Mayıs 1966 yılında tarihinde Silahtar'da dünyaya geldi. Babası Arnavut kökenli, annesi Sinop, Ayancık'lıdır.
12 Mayıs 1966 yılında tarihinde Silahtar'da dünyaya geldi. İlkokulu Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda okudu. Liseyi Pendik Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazandı ama ailemden gizli olarak konservatuar sınavlarına girdi. Böylece akademik kariyeri 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü'nde kontrbas eğitimi ile başladı.
Akademik kariyerim gibi profesyonel kariyeri hızlı başladı. Elma Kabarede Müjdat Gezen, Rahmetli Cenk Koray, Ayşen Gruda gibi çok büyük isimlerle çalıştı.
Bir yandan akademik eğitimimi sürdüren Çelik, bir yandan müzikal çalışmalarımda çok hırslı bir şekilde kendime yol bulmaya çalıştı. İzel ve Ercan ile bir araya gelerek İZEL ÇELİK ERCAN grubunu kurdu. Özledim albümün çıkardı ve aynı sene Hürriyet gazetesi tarafından Yılın grubu ödülüne layık görüldüler.
Şöhreti yeni tanımaya başlarken bir yandan da İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı ve yüksek notla bitirdiğim için de yine İTÜ Sosyal Bilimlerde doktora hakkı kazandı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılarak kariyerimi tek sürdürme kararı aldı.
Sırasıyla 1994 Ateşteyim, 1995 Benimle kal, 1996 Yaman sevda, 1997 Sevdan gözümün bebeği, 1998 Sevgilerimle, 1999 Onu düşünürken, 2000 Unutamam, 2001 Sekizinci - 8 İnci, 2002 Yol, 2003 Affet, 2005 Gariban, 2006 Kod adı aşk, 2011 Kalp gözü, 2012 yılında Milat ve 2013 yılında Best Of Çelik olmak üzere toplam 16 albüme imza attı.
Benimle kal albümdeki "Hercai" isimli şarkımla Kral Tv tarafından yılın bestecisi, Hürriyet gazetesi tarafından ise yılın en iyi pop müzik sanatçı ödülü ile onurlandırıldı.
Tüm bu çalışmalar sürerken yüksek lisans tezimi "Türk pop müziğinde Türk Musîkısi etkileri" başlıklı konu ile tamamladı. 2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendy Show Theatre için hazırladığı "Kabare Tri Peypırs" da Müjdat Gezen, Nükhet Duru, Ayşen Gruda, İlhan Daner, Ateşböceği Ercan ve gibi birçok usta sanatçıyla sahne aldı.
2004 yılında yayınlanmış "Yumuşakçalar ve Diplomasi" isimli bir kitabı var. İki kez evlendi ve boşandı. İkinci evliliğim Buket Saygı ile yaptı, bu evlilikten Atilla Ata isimli bir çocuğu var.