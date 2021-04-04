Ünlülere siber tuzak şoku! FETÖ detayı





GİZLİLİĞİ İHLAL ETTİLER

Yürütülen soruşturmada hackerların Kaynak Holding'te çalışan O.D., M.N. ve M.V.A. oldukları saptandı. Bu arada hackerların aynı yöntemle Roksan Kunter, Selma Ela Topçuoğlu ve Zeynep Öztürk gibi isimleri de dolandırdığı saptandı. Üç şüpheli hakkında 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 19 yıl 3 aya kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı.

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