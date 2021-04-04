04 Nisan 2021, Pazar
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Ünlülere siber tuzak şoku! FETÖ detayı

Son dakika haberine göre; , ve gibi oyuncu ’in de sosyal medya hesabını hackleyerek şantaj yapan kişilerin FETÖ’nün en büyük finans merkezi ’te siber güvenlik uzmanı olarak çalışan O.D. ve iki arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Ünlülere siber tuzak şoku! FETÖ detayı

, telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı. İstenen mail şifresini de girince saniyeler içinde ünlü oyuncunun ve Instagram hesapları, korsanlar tarafından ele geçirildi.

Siber saldırganlar, oyuncunun hesaplarında bulunan özel bilgi, fotoğraf, video ve benzer içerikleri çalarak şantaj yaptı. Esen, soluğu 'nde alarak suç duyurusunda bulundu.



GİZLİLİĞİ İHLAL ETTİLER
Yürütülen soruşturmada hackerların 'te çalışan O.D., M.N. ve M.V.A. oldukları saptandı. Bu arada hackerların aynı yöntemle , ve gibi isimleri de dolandırdığı saptandı. Üç şüpheli hakkında 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 19 yıl 3 aya kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı.

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