Günlerce hastanede kalmıştı! Demet Şener: Kursağımdan kürdan çıkardılar
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda su içtiği bardaktan kürdan yutmuştu. Olayla ilgili ilk kez konuşan eski manken çok kan kaybettiğini belirterek, "Beş dakikalık bir işlem diye girdim, gözümü açtığımda 1,5-2 saate yakın zaman geçmiş. 'Kürdan çıkardık' dediler kursağından. O zaman aklıma geldi, o yuttuğum şey kürdanmış. Atlatmış oldum. Üç gün hastanede kaldım." dedi.
Demet Şener, "Spor yapıp, sağlıklı besleniyoruz. Bu dönemde sağlık ve sporumuza çok daha dikkat etmemiz lazım. Vitaminlerimizi eksik etmiyoruz. Elimizde gördüğünüz çilek, elma ve bal. Bunları içiyoruz, her gün çeşit çeşit yapıyor diyetisyenim" açıklamasında bulundu.
43 yaşındaki eski manken, "Detoks değil, bağışıklık sistemi için ve yoğun zamanlarda sebze ve meyve çok tüketemediğim anlarda vitaminimi alıyorum" şeklinde konuştu.
Eski eşi İbrahim Kutluay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılan Şener, "Çocuklarınız test oldu mu?" sorusuna, "Hastalıktan 10 gün öncesine kadar görüşmemişlerdi, o yüzden sorun olmadı" yanıtını verdi.
"KORKUSUNDAN SÖYLEMEDİ"
Geçtiğimiz haftalarda su içtiği bardaktan kürdan yutan Şener, "Evet, öyle bir talihsizlik oldu. Bardağın içindeki kürdanı yuttum. Yutarken tabi ki hissettim fakat evdeki çalışan bana kürdan olduğunu söylemedi. Onun içerisine atmış, o da korkusundan herhalde söylemedi. Bir kötü niyeti zaten olamaz" dedi.
"BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜYORUM DEDİM"
"Ben bir hafta sonra inanılmaz ağrılarla hastaneye gittim. 'Herhalde böbrek taşı düşürüyorum' dedim. Çünkü unuttum ben onu, o gün acıdı boğazım bir şey yırttı..."
"ULTRASONLA BAKTILAR"
"Bir kağıt falan kaldı diye düşündüm. Baktılar ultrasonla kürdan olduğu için hiçbir yerde gözükmedi. Ama kan değerlerimde inanılmaz bir şey var. Bağırsağımı deldiği için bayağı da kan kaybetmişim o bir haftalık sürede, değerlerim değişik çıktı..."
"Doktorum, 'Şu anda tehlikeli, sana acil kamerayla bakmam lazım' dedi. Beş dakikalık bir işlem diye girdim, gözümü açtığımda 1,5-2 saate yakın zaman geçmiş. 'Kürdan çıkardık' dediler kursağından. O zaman aklıma geldi, o yuttuğum şey kürdanmış. Atlatmış oldum. Üç gün hastanede kaldım."