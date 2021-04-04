Günlerce hastanede kalmıştı! Demet Şener: Kursağımdan kürdan çıkardılar

Demet Şener, "Spor yapıp, sağlıklı besleniyoruz. Bu dönemde sağlık ve sporumuza çok daha dikkat etmemiz lazım. Vitaminlerimizi eksik etmiyoruz. Elimizde gördüğünüz çilek, elma ve bal. Bunları içiyoruz, her gün çeşit çeşit yapıyor diyetisyenim" açıklamasında bulundu.

43 yaşındaki eski manken, "Detoks değil, bağışıklık sistemi için ve yoğun zamanlarda sebze ve meyve çok tüketemediğim anlarda vitaminimi alıyorum" şeklinde konuştu.

Eski eşi İbrahim Kutluay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılan Şener, "Çocuklarınız test oldu mu?" sorusuna, "Hastalıktan 10 gün öncesine kadar görüşmemişlerdi, o yüzden sorun olmadı" yanıtını verdi.