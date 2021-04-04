Hercai Reyyan öldü mü, neden yok? Hercai Ebru Şahin diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

HERCAİ KİTABINDA REYYAN ÖLÜYOR MU?

Merak edilen sorulardan biri de kitapta neler olduğu. Reyyan'ın yıllarca babası sandığı Hazar Bey'in Reyyan' ın odasına gelip de her şeyi anlatması ile Hercai kitabının sonu gelir. Reyyan, Bedirhan' ın Miran ile kendinin ortak kardeşi olduğunu anlar. Evlendiği ve sevdiği adam olan Miran'ın gerçek kardeşi olmadığına şükreder. Bu gerçekleri Miran'ın bilmesini istemez e zamanı geldiğinde ona tüm gerçekleri kendi anlatacağını söyler. Sırtından bıçaklanan Miran'ın yanına hastaneye koşarak, onu affettiğini artık gözlerini açması için yalvardığını ve gerçekleri hasta yatağında Miran uyurken mırıldanması ile kitabın sonu gelir.