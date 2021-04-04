Hercai Reyyan öldü mü, neden yok? Hercai Ebru Şahin diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
Hercai Reyyan öldü mü, neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Hercai'nin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dizide Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in diziden ayrıldığı iddiaları kafaları karıştırdı. İşte, Hercai Reyyan öldü mü, neden yok? Hercai Ebru Şahin diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
Hercai Reyyan öldü mü, neden yok? Hercai Ebru Şahin diziden ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Hercai'de beklenmedik ayrılık iddiası yaşanıyor. Diziden Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in diziden ayrıldığı iddiaları kafaları karıştırdı. İşte, Hercai Reyyan öldü mü, neden yok? Hercai Ebru Şahin diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
HERCAİ REYYAN ÖLÜYOR MU?
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı Hercai'nin yeni bölümünde netlik kazanacak.
HERCAİ KİTABINDA REYYAN ÖLÜYOR MU?
Merak edilen sorulardan biri de kitapta neler olduğu. Reyyan'ın yıllarca babası sandığı Hazar Bey'in Reyyan' ın odasına gelip de her şeyi anlatması ile Hercai kitabının sonu gelir. Reyyan, Bedirhan' ın Miran ile kendinin ortak kardeşi olduğunu anlar. Evlendiği ve sevdiği adam olan Miran'ın gerçek kardeşi olmadığına şükreder. Bu gerçekleri Miran'ın bilmesini istemez e zamanı geldiğinde ona tüm gerçekleri kendi anlatacağını söyler. Sırtından bıçaklanan Miran'ın yanına hastaneye koşarak, onu affettiğini artık gözlerini açması için yalvardığını ve gerçekleri hasta yatağında Miran uyurken mırıldanması ile kitabın sonu gelir.
HERCAİ EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.
Ebru Şahin, son olarak Star Tv'de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve dizide Burcu karakterini canlandırdı.Ebru Şahin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandırmaktadır.