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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Nişantaşı’nda bir güzellik merkezi bulunan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradı. Güzellik merkezine gelen yabancı uyruklu 4 kişi ile arasında tartışan Çıtak, sonrasında iş yerine düzenlenen saldırı ile şoka uğradı. Ortaya çıkan görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülürken ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak’a düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü türkücü 'in kızı , geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralanmıştı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA

Bugünde, saldırı anında içeride yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAFASINDA PARFÜM ŞİŞESİ KIRILDI

Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin bağırarak, kalkıp koşması görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

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