03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Sevenlerinden dua istedi

Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Sevenlerinden dua istedi

Son dönemin parlayan oyuncularından , koronavirüse yakalandı. Durumu kötüleşen güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, sevenlerinden dua istedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.04.2021
ABONE OL
Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Sevenlerinden dua istedi

vakalarında günlerdir hızlı bir artış gözlenirken bir oyuncudan daha kötü haber geldi. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan 'ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.

Daha sonra son durumu hakkında bilgi vermek için bir video paylaşan oyuncu, "Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maalesef Kovid olmuşum. Ama geçer herhalde, öyle düşünüyorum. Siz bol bol dua edin" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA