Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Sevenlerinden dua istedi
Son dönemin parlayan oyuncularından Ceren Yılmaz, koronavirüse yakalandı. Durumu kötüleşen güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, sevenlerinden dua istedi.
Koronavirüs vakalarında günlerdir hızlı bir artış gözlenirken bir oyuncudan daha kötü haber geldi. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Ceren Yılmaz'ın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN