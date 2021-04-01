Zeynep Tuğçe Bayat: Kuruluş Osman’a başladığım ilk 1 ay uyuyamadım!

Oyuncu, Bi' Başka'da Kuruluş Osman'a başladığı ilk ay uyuyamadığını belirterek "Kuruluş Osman'da bir gün içerisinde Targun olmam gerekiyordu. Ekip ruhu, herkesin işinde çok iyi olması beni destekledi. İlk 1 ay uyuyamadım, heyecandan ve korkudan. Ama sonrasında inanılmaz bir rahatlığa geçiyorsun" dedi.

Pandemi sizin için nasıl geçti? Cansel Bey ile evde yazıp çekip oynadığınız üretim açısından verimli bir dönem geçirmişsiniz. Bunun dışında neler yaptınız?

En başta herkes gibi çok korktuk. Kesinlikle bir süre çok kapalı bir şekilde çok dikkat ederek yaşadık. Marketten aldığımız paketlere kadar temizledik. Pandeminin başlarında dizi film izleyip kitap okuyorduk. Sonraları konsantre olamamaya başlıyor insan. Çünkü sürekli bir gelecek kaygısı var. İlk defa küresel bir korku yaşadık. Hepimiz birbirimizin endişesini alıp içimizde büyüttük. "Bir şeyler üretelim" modunda değildik başlarda. Normalde ben öyle bir insanım. Boş bir günümün geçmesini istemem. İlla ki bir programım vardır. Bir dizide filmde çalışmıyorsam mutlaka bir şeylerle uğraşırım. Ama ilk defa bir şey yapmak içimden gelmedi. O kadar ilginç bir 2 hafta geçirdik ki bu üretim kısmına geçmeden önce, sanatsal olan kaygılarım bir anda bitti. Çünkü önümüzü göremiyorduk. Bir daha tiyatro sahnesine çıkabilecek miyim, sinemaya gidebilecek miyim? Bilmiyorduk. Yalnızca "sevdiklerimiz iyi mi, değil mi?" diye düşünüyorduk. O zaman sanatsal kaygılarımız bitti ve yaratıcı süreç başladı. Yazmaya başladım. Cansel ile çektik. En büyük desteği ondan aldım. Evde set disipliniyle çalıştık.

Yeni projeler var mı?

2022'de yurtdışında bir projem var şu an konuşulan. Yurtdışında bir iş yapacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Umarım söylediğim için büyüsü bozulmaz.