Hande Erçel sessizliğini bozdu! Flaş Murat Akdoğan açıklaması
Hande Erçel, iş insanı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan güzel oyuncu, "Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.
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"GEREKSİZ BİR HABER"
MURAT DALKILIÇ SİLDİ!
Aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile hakkında çıkan haberleri her seferinde reddeden Hande Erçel, "Murat Akdoğan'la yeni bir aşka yelken açtığı" iddiasını da yalanladı.
"GEREKSİZ BİR HABER"
Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.
MURAT DALKILIÇ SİLDİ!
Şarkıcı Murat Dalkılıç, ayrıldıktan sonraki birkaç ay boyunca Hande Erçel'i takibi sürd��rdü. Bürsin'le aşk haberleri çıkınca eski aşkını Instagram'dan sildi.
Sürekli haklarında aşk haberleri çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, çok iyi anlaştıklarını ve yakın arkadaş olduklarını söyleyerek, bu haberleri sürekli yalanlıyor.