Hande Erçel sessizliğini bozdu! Flaş Murat Akdoğan açıklaması

Aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile hakkında çıkan haberleri her seferinde reddeden Hande Erçel, "Murat Akdoğan'la yeni bir aşka yelken açtığı" iddiasını da yalanladı.

"GEREKSİZ BİR HABER"

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.