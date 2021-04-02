02 Nisan 2021, Cuma
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Hande Erçel sessizliğini bozdu! Flaş Murat Akdoğan açıklaması

, iş insanı ’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu. Şarkıcı ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan güzel oyuncu, "Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Hande Erçel sessizliğini bozdu! Flaş Murat Akdoğan açıklaması

Aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile hakkında çıkan haberleri her seferinde reddeden , "'la yeni bir aşka yelken açtığı" iddiasını da yalanladı.

"GEREKSİZ BİR HABER"
Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.

MURAT DALKILIÇ SİLDİ!
Şarkıcı , ayrıldıktan sonraki birkaç ay boyunca Hande Erçel'i takibi sürd��rdü. Bürsin'le aşk haberleri çıkınca eski aşkını Instagram'dan sildi.

Sürekli haklarında aşk haberleri çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, çok iyi anlaştıklarını ve yakın arkadaş olduklarını söyleyerek, bu haberleri sürekli yalanlıyor.

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