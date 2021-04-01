01 Nisan 2021, Perşembe
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Coşkun Sabah’tan Bülent Ersoy’u kızdıracak sözler: Beni kıskanıyordu

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan , yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Armağan Çağlayan’ın Youtube’daki programına konuk olan Sabah, ’u kızdıracak sözler söyledi. Ersoy’un kendisini kıskandığını ileri süren Sabah, “Bana sahnede kumpas kurdu, udumu alıp çıktım. O gün şarkıcı olmaya karar verdim.” dedi.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Coşkun Sabah’tan Bülent Ersoy’u kızdıracak sözler: Beni kıskanıyordu

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan , 'un ekibinde ud çalarken 'tenzili rütbeye' (mertebe düşürülmesi) uğradığını söyledi.

Ersoy'un kendisini kıskandığını söyleyen Sabah, "Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu'nda çıkıyordu, 'özel saz' olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. 'Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım' dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu 'Bu olay Bülent Ersoy'un ricasıydı' diye." dedi.

GENÇ KALMAK İSTİYORUM

Programda 30 yıldır anti-aging programı uyguladığını da açıklayan Sabah, "İki senede bir kan örneklerim yurtdışına gider. Aminoasitler, vitaminler, mineraller eksikse yerine konur. Yaşlanma geciktirici takviyeler alınır. Dinç ve genç kalmak istiyorum. Uykuma ve beslenmeme de dikkat ederim." dedi.

"KORDON'DA ŞORT GİYEBİLİR, MARDİN'DE GİYDİRMEM"

Bir süre önce "Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem" dediği iddiasıyla gündeme gelen Coşkun Sabah, "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Batı'ya göre modern babayım. Kordon'da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin'de, Urfa'da giydirmem."

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