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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam bir kez daha mahkemelik oldu! Bu kez…

'nın eşi , olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ı kendine şantaj yaparak para talebinde bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Akkuş şimdi de 2 çocuğunun velayetini almak için Sağlam’a dava açtı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam bir kez daha mahkemelik oldu! Bu kez…

'nın eşi ile eski eşi arasında sular durulmuyor. Olaylı bir boşanma yaşayan Uğur Akkuş ile Gonca Sağlam yeniden mahkemelik oldu.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Gonca Sağlam'ı kendine şantaj yaparak para talebinde bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Gonca Sağlam'ın suçsuz bulunduğuna kanaat getirerek beraatına karar vermişti.

BU KEZ DE VELAYET DAVASI AÇTI

tv100'ün haberine göre; bu kez de Eşi Ebru Şallı ile şu günlerde Maldivler'de tatil yapan Uğur Akkuş, 2018'de boşandığı Gonca Sağlam'a velayet davası açtı. Sağlam'la evliliğinden 2 çocuğu olan Akkuş, 22 Mart'ta İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Uğur Akkuş boşandıklarından beri çocuklarının annelerinde olan velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti. Hukuk savaşları bitmek bilmeyen Akkuş ile Sağlam arasında mal paylaşımı ve darp başta olmak üzere açılan onlarca dava bulunuyor.

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