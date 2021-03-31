31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş Osman 52. yeni bölüm | Bamsı Bey'den Abdurrahman Gazi'ye veda

Kuruluş Osman 52. yeni bölüm | Bamsı Bey'den Abdurrahman Gazi'ye veda

’ın heyecanla takip edilen 52. yeni bölümünde, Togay’ın düğün konvoyuna yaptığı baskında şehit düşen ’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Can yoldaşı Abdurrahman Gazi’nin ölümünden çok etkilenen ’i Cerkutay teselli etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
Kuruluş Osman 52. yeni bölüm | Bamsı Bey'den Abdurrahman Gazi'ye veda

Cenazenin ardından mezarın başından ayrılamayan Bamsı Bey, "Ah Abdurrahman Gazi! Düğün toyunda bile dilinde şehadet vardı. Gayrı benim vaktim de gelmiştir Cerkutay! Ben de şehitler arasına karışmak isterim" deyince Cerkutay "Şehitler arasına karışınca ne olacak beyim" diye sordu. Bamsı Bey bu soruyu "Peygamberimizi göreceğim. Hem gardaşlarımı, evladımı göreceğim Cerkutay! Birileri gider, birileri kalır! Bu işler böyledir" sözleriyle yanıtladı.

Bamsı Beyden Abdurrahman Gaziye veda BAMSI BEY'DEN ABDURRAHMAN GAZİ'YE VEDA

Cerkutay "Beyim! Eskiden büyük bir adam öldüğünde onun ardından insanlar kurban edilirmiş. Ruhuna eşlik etsin diye... Sen ölürsen ben bütün düşmanlarını kurban ederim" diyerek Bamsı Bey'i teselli etmek istedi. Bamsı Bey "Biz Müslümanlar öyle yapmayız. Sadaka dağıtırız, fakirleri doyururuz. Hayır duaları, ölenin ruhuna eşlik etsin diye" deyince Cerkutay "Benim zırhımdan ve pusatımdan başka bir şeyim yoktur beyim! Onları satarım, fakirleri doyururum. Sana dua ederler" diye cevap verdi.

Cerkutay'ın bu sözleri Bamsı Bey'i duygulandırdı. Cerkutay'a sarılan Bamsı Bey "Kocaman bir yüreğin var Cerkutay! Malı mülkü ne edeceksin" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA