Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! Son durumu…
Dijital platformda yayınlanacak dizi için çalışmalara başlayan Hazal Kaya’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine dizi çekimlerine ara verildi. Evinde karantinada olan güzel oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Son yılların en sevilen genç oyuncularından olan Hazal Kaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
DİZİ ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ
Dijital platformda yayınlanacak olan Pera Palas dizisinin çekimleri için çalışan Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildi.
SAĞLIK DURUMU…
Evinde karantinada olan güzel oyuncunun hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.