01 Nisan 2021, Perşembe
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İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini yayan kişinin cezası belli oldu!

Şarkıcı İntizar ile ’nin eski eşi ’in uygunsuz görüntülerini ifşa eden teknik servis müdürü Alper Güzel hakkında açılan davada karar çıktı. ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa’ suçlarından yargılanan Güzel, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 01.04.2021
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İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini yayan kişinin cezası belli oldu!

Şarkıcı İntizar ile 'nin eski eşi , avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak uygunsuz ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia etmiş, Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel'den şikâyetçi olmuştu.

MUSTAFA CECELİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık, Mustafa Ceceli'ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper Güzel'in ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik'in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen ile Sinem Gedik'e ait görüntülerin, söz konusu evin misafir odasında kayda alındığı tespit edildi.

CECELİ'YE E-POSTA GÖNDERDİ

Savcılık tarafından yapılan incelemede, uygunsuz görüntülerin Mustafa Ceceli'ye Rusya tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresinden Alper Güzel tarafından gönderildiği tespit edildi.

EN ÜST CEZADAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına müşteki İntizar Aslan ile Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre ve şüpheli Alper Güzel ile avukatı Bilal Dağtekin katıldı. Duruşmada söz alan avukat Emek Emre, uğradıkları zararın dikkate alınarak sanık Alper Güzel'in en üst cezadan cezalandırılmasını talep etti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Alper Güzel de beraatini istedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, kararını açıklayan mahkeme, sanık Alper Güzel'in İntizar Aslan ve Sinem Gedik'e yönelik olarak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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