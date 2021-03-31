Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in talebine mahkemeden ret

"TEDAVİ ALTINA ALINMALI"

Tatlıtuğ çiftininin avukatı İbrahim Halil Ateş, "Bu talep, birçok defa yaptığımız başvurulardan sadece biri. Söz konusu kişi, mahkemenin uzaklaştırma kararına rağmen sosyal medya hesapları üzerinden tehdit, hakaretlerine devam etmiştir. Daha önce de müvekkilimiz Başak Dizer'in iş yerine giderek tehditlerde bulunmuştur. Şüpheli suç teşkil eden eylemlerine aralıksız devam etmektedir, verdiği rahatsızlık yorucu hale gelmiştir. Şüphelinin ailesi akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmiştir, ayrınca sanık hakkında Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi kısıtlılık kararı vermiştir. Ailesi de bu durumdan dertlidir. Her ne kadar bu kişi hakkında şikayetlerde bulunuyor olsak da, şahsın gerekli tedavisinin yapılarak topluma kazandırılması için tedavi altına alınmasını amaçlıyoruz" demişti.