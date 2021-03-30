Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 30 Mart TRT 1 yayın akışı...
Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Masumlar Apartmanı Salı akşamları sevenlerinin karşısına çıkıyordu. Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayın akışında yer almaması sonrasında hayranları gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 30 Mart TRT 1 yayın akışı...
Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nın yayın akışında yer almaması büyük merak uyandırdı. Kanal ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar takip ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 30 Mart TRT 1 yayın akışı...
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Kısa süre önce ekrana gelen 28. yeni bölüm fragmanında salı akşamı yayımlanacağı yer alıyordu. Ancak TRT1 30 Mart yayın akışında Masumlar Apartmanı yer almadı. İzleyenler Türkiye - Letonya maçı nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayımlanıp yayımlanmayacağını sorguluyor.
TRT1 yayın akşına göre 20:00'de Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmi yer alıyor. Ardından Türkiye - Letonya maçı 21:45'de gösterilecek. Dizinin yeni bölümünün bu hafta yayımlanmaması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.
Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.