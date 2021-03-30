30 Mart 2021, Salı
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Wilma Elles hastalığını ilk kez açıkladı! Pandemi döneminde nüksetti

Oyuncu , korona salgını nedeniyle hastalığının yeniden nüksettiğini söyledi. olduğunu açıklayan Elles, strese girdiğinde ve korktuğunda rahatsızlığının ortaya çıktığını açıkladı. Başına bir şey gelmesinden korktuğu için geceleri çocuklarıyla yattığını söyleyen güzel oyuncu, "Evde balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, gece kalkarsam onlar tutuyor beni. Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum” dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Wilma Elles hastalığını ilk kez açıkladı! Pandemi döneminde nüksetti

Alman oyuncu Wilma Elles, korona yüzünden eski hastalığının tekrar nüksettiğini söyledi. Elles, "Daha önce strese girdiğimde ve korktuğumda geceleri bende uyurgezerlik olurdu. Uykumda geceleri kalkıp yürürdüm. Bu hastalık uzun zamandır yoktu. Pandemide tekrar başladı" dedi.

Bahçeşehir'deki Crsytal adlı güzellik merkezinin açılışında konuşan oyuncu, gazetecilerin "Bu hastalık sizde nasıl başladı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım. Balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, onlar tutuyor beni. Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkar oldum. Özellikle korona artınca daha çok korkuyorum."

Sık sık memleketi olan Almanya'ya gidip gelen Wilma Elles, "Almanya'da her yer kapalı. Gitmek için bir sürü test istiyorlar. Oraya giderken bile sorun yaşıyorum. Bu durum beni daha çok korkutuyor. Bakalım şimdi uçağım var. İnşallah orada başıma bir şey gelmez" diye konuştu.

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