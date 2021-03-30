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Can Çelebi ve Senemay Kılıçoğlu’na hapis şoku! Birbirlerinden şikayetçi olmuşlardı

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan rallici Can Çelebi ile sosyetik isim , yaşadıkları tartışma sonrası karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuşlardı. İkili hakkında tehdit, hakaret ve darp iddialarıyla 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Can Çelebi ve Senemay Kılıçoğlu’na hapis şoku! Birbirlerinden şikayetçi olmuşlardı

Ivana Sert ile yaşadığı ilişkiyle tanınan rallici Can Çelebi ile yeni aşkı , arasında sular durulmadı.

İki yıldır birlikte yaşayan Çelebi ile sosyetik güzel, ocak ayında evlerinde büyük bir tartışma yaşamıştı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşmüş ve çift, birbirini darp etmişti.

İKİSİNİN DE HAPSİ İSTENDİ

Kavga sonrasında Çelebi'nin parmağı, Kılıçoğlu'nun ise omzu kırılmıştı. Taraflar, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık birbirlerine hakaret edip, tehdit yağdıran ve yaralayan sevgililer hakkında, 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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