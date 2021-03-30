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Ünlü oyuncu Russell Crowe'un babası hayatını kaybetti!

Oscar ödüllü ünlü oyuncu 'un 'da yaşayan 85 yaşındaki babası hayatını kaybetti. Acı haberi Hollywood yıldızı Twitter hesabından duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Ünlü oyuncu Russell Crowe'un babası hayatını kaybetti!

'un 'da yaşayan babası 85 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Hollywood yıldızı Twitter hesabından duyurdu.

Gladyatör'ün yıldızı Tweet'inde "Güneş parlıyor ve şiddetli yağmur azalmış olsa da bu tarih sonsuza dek üzüntüyle dolacak. Sevgili yaşlı adam, güzel babam, erkeklerin en kibarı hayatını kaybetti" diye yazdı.

Crowe "Bu tweet'i atıyorum çünkü babamın dünyanın her yerinde yüreğine dokunduğu insanlar olduğunu biliyorum" dedi.

Yıldız oyuncu, babasının 25 yıldır ikamet ettiği , 'daki evinde vefat ettiğini de belirtti.

56 yaşındaki Russell Crowe acı haberi Avustralya'daki ": Love and Thunder" filminin çekimleri sırasında öğrendi.

Russell Crowe'un babası John Alexander Crowe 13 Mart 1936 tarihinde, 'nın şehrinde doğmuştu.

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