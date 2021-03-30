Ünlü oyuncu Russell Crowe'un babası hayatını kaybetti!
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Russell Crowe'un Avustralya'da yaşayan 85 yaşındaki babası John Alexander Crowe hayatını kaybetti. Acı haberi Hollywood yıldızı Twitter hesabından duyurdu.
Russell Crowe'un Avustralya'da yaşayan babası John Alexander Crowe 85 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Hollywood yıldızı Twitter hesabından duyurdu.
Gladyatör'ün yıldızı Tweet'inde "Güneş parlıyor ve şiddetli yağmur azalmış olsa da bu tarih sonsuza dek üzüntüyle dolacak. Sevgili yaşlı adam, güzel babam, erkeklerin en kibarı hayatını kaybetti" diye yazdı.
Crowe "Bu tweet'i atıyorum çünkü babamın dünyanın her yerinde yüreğine dokunduğu insanlar olduğunu biliyorum" dedi.
Yıldız oyuncu, babasının 25 yıldır ikamet ettiği New South Wales, Coffs Harbour'daki evinde vefat ettiğini de belirtti.
56 yaşındaki Russell Crowe acı haberi Avustralya'daki "Thor: Love and Thunder" filminin çekimleri sırasında öğrendi.
Russell Crowe'un babası John Alexander Crowe 13 Mart 1936 tarihinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde doğmuştu.