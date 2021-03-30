Ünlü oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti! Kaya Akarsu kimdir?
Son dakika haberine göre; Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medyadan acı haberi duyurdu.
Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu vefat etti.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.
KAYA AKARSU KİMDİR?
Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.
ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR
At
Uyarca
Kral Lear
Babamannem Yüz Yaşında
Kafesten Bir Kuş Uçtu
İçerdekiler
Ayışığında Şamata
Soruşturma
Guguk Kuşu
Filmografisi
Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
Akasya Durağı - 2012
Oyuncak Hikayesi 3 - 2010
Kollama - 2009-2010
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/3.serisi Olan Dizi Kurtlar Vadisi Pusuda 142-161/ 20 Bölüm Oynamıştır
Benim Annem Bir Melek - 2008
Miras - 2008
Eksik Etek - 2007
Sessiz Fırtına - 2007
Cemile - 2006
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Abdülhamit Düşerken - 2002
Cinlerle Periler - 2001
Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)
Çarli - 1999
Cumhuriyet1998
Köroğlu - 1991
Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986