Ünlü oyuncu Kaya Akarsu hayatını kaybetti! Kaya Akarsu kimdir?

Filmografisi

Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)