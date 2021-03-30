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Rachel Araz yürekleri ağza getirdi! Gözünü kırpmadan köpek balıklarıyla dolu denize atladı

Daha önce soğan ve çikolatayı aksesuar malzemesi yaparak dikkatleri üzerine çeken , bu kez de tatilinde yürekleri ağza getirdi. Araz, köpek balıklarının olduğu denize atladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Rachel Araz yürekleri ağza getirdi! Gözünü kırpmadan köpek balıklarıyla dolu denize atladı

Sosyal medyada kirazdan, maruldan ve soğandan yaptığı takı aksesuarlarıyla şov yapan Rachel Araz, bu kez köpek balıklarını aksesuar olarak kullandı.

33 yaşındaki, sosyetik güzel, eşi Sami Kiresepi ile tatil için gittiği Maldivler'de köpek balıklarının olduğu denize gözünü kırpmadan atladı.

İzleyenlerin nefesi kesilirken Araz, gündem olmayı başararak amacına ulaştı.

ŞOV PEŞİNDE


Rachel Araz, kaldığı odanın balkonundan kaydırakla denize atlarken iş insanı eşi de onu videoya çekti. Bu anları Instagram'dan paylaşan Araz, köpek balıklarını özellikle göstererek "Ölümüne bir şov yapıyormuş" havası yarattı.

Deniz kızı edasıyla köpek balıklarının ortasına atlayan sosyetik güzelin cesur videosuna yüzlerce yorum geldi.

32 yıldır köpek balığı saldırısına rastlanmayan Maldivler'de havalı bir şov yapan Rachel Araz, "Köpek balıklarını aksesuar yaptı" dedirtti.

'nın veliahtı olan ile evli olan Rachel Araz, tasarım işine el atmış, 4 bin 200 liraya satışa çıkan "Mam" yazılı tokalarıyla gündem olmuştu.

MELEKLE PİŞTİ OLDU

Moda tutkusuyla bilinen 'ın geçtiğimiz günlerde giydiği, markalı kazağı dün de Victoria's Secret meleklerinden Hosk giydi. Bu piştiyi gören Araz, "Elsa varken bana kenarda çekirdek çitlemek düşer" diyerek güldürdü.

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