Rachel Araz yürekleri ağza getirdi! Gözünü kırpmadan köpek balıklarıyla dolu denize atladı
Daha önce soğan ve çikolatayı aksesuar malzemesi yaparak dikkatleri üzerine çeken Rachel Araz, bu kez de Maldivler tatilinde yürekleri ağza getirdi. Araz, köpek balıklarının olduğu denize atladı.
Sosyal medyada kirazdan, maruldan ve soğandan yaptığı takı aksesuarlarıyla şov yapan Rachel Araz, bu kez köpek balıklarını aksesuar olarak kullandı.
33 yaşındaki, sosyetik güzel, eşi Sami Kiresepi ile tatil için gittiği Maldivler'de köpek balıklarının olduğu denize gözünü kırpmadan atladı.
İzleyenlerin nefesi kesilirken Araz, gündem olmayı başararak amacına ulaştı.
ŞOV PEŞİNDE
Rachel Araz, kaldığı odanın balkonundan kaydırakla denize atlarken iş insanı eşi de onu videoya çekti. Bu anları Instagram'dan paylaşan Araz, köpek balıklarını özellikle göstererek "Ölümüne bir şov yapıyormuş" havası yarattı.
Deniz kızı edasıyla köpek balıklarının ortasına atlayan sosyetik güzelin cesur videosuna yüzlerce yorum geldi.
32 yıldır köpek balığı saldırısına rastlanmayan Maldivler'de havalı bir şov yapan Rachel Araz, "Köpek balıklarını aksesuar yaptı" dedirtti.
Santa Farma İlaç Fabrikaları'nın veliahtı olan Sami Kiresepi ile evli olan Rachel Araz, tasarım işine el atmış, 4 bin 200 liraya satışa çıkan "Mam" yazılı tokalarıyla gündem olmuştu.
MELEKLE PİŞTİ OLDU
Moda tutkusuyla bilinen Rachel Araz'ın geçtiğimiz günlerde giydiği, Isabel Marant markalı kazağı dün de Victoria's Secret meleklerinden Elsa Hosk giydi. Bu piştiyi gören Araz, "Elsa varken bana kenarda çekirdek çitlemek düşer" diyerek güldürdü.