28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Merve Boluğur otelleri bunalttı! Bedava tatil için bakın ne yaptı

Merve Boluğur otelleri bunalttı! Bedava tatil için bakın ne yaptı

'nin dört bir yanındaki otellere mesaj atan , bedava tatil yapmak için harekete geçti. Hızını alamayan güzel oyuncu, gibi tek kuruş ödemeden 'de keyif çatmak için buradaki otellerle bile irtibata geçti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.03.2021
ABONE OL
Merve Boluğur otelleri bunalttı! Bedava tatil için bakın ne yaptı

Sosyal medya sayesinde hayatlarını bedavaya getiren ünlü isimler, Merve Boluğur'a da ilham verdi.

Rol aldığı son projelerinde hüsrana uğrayan ve yıllardır ekrandan uzak kalan ünlü oyuncu, önce kozmetik sektörüne girdi, sonra Youtuber oldu; ardından da şarkıcı…

Ancak Merve Boluğur, bu son üç işinde de dikiş tutturamadı.

Ekonomik anlamda zorlanan güzel oyuncu, tek başına yaşadığı evin kirasını da ödeyemeyince ailesinin yanına taşındı.

Bir ara Instagram'dan zayıflama çayı reklamı yaparak cebini doldurmaya çalışan Merve Boluğur, havaların güzelleşmesiyle de tatil planları yapmaya başladı.

MESAJLARINA GERİ DÖNÜŞ YOK!


Birçok ünlü gibi bedava tatil yapmak isteyen ünlü oyuncu; ve 'daki otellere "Beni bedava ağırlar mısınız?" mesajları gönderdi.

Hızını alamayan 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın tatiline sponsor olan Maldivler'deki bir otele de mesaj gönderdi.

Olumsuz yanıt olan güzel oyuncu, bu kez de yine Maldivler'deki dünyanın en gözde otellerinden biri olan Anantara Kihavah Maldives'e mesaj attı.

, üç gecesi 50 bin TL olan otelden de eli boş döndü!

MERVE BELEŞ PEŞİNDE


Instagram'daki 3.7 milyon takipçisine güvenen güzel oyuncu, önce konaklamak istediği otelleri takibe alıp ardından resmi sitelerine 'bedava ağırlanmak için' mesaj gönderiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA