Merve Boluğur otelleri bunalttı! Bedava tatil için bakın ne yaptı
Türkiye'nin dört bir yanındaki otellere mesaj atan Merve Boluğur, bedava tatil yapmak için harekete geçti. Hızını alamayan güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya gibi tek kuruş ödemeden Maldivler'de keyif çatmak için buradaki otellerle bile irtibata geçti.
Sosyal medya sayesinde hayatlarını bedavaya getiren ünlü isimler, Merve Boluğur'a da ilham verdi.
Rol aldığı son projelerinde hüsrana uğrayan ve yıllardır ekrandan uzak kalan ünlü oyuncu, önce kozmetik sektörüne girdi, sonra Youtuber oldu; ardından da şarkıcı…
Ancak Merve Boluğur, bu son üç işinde de dikiş tutturamadı.
Ekonomik anlamda zorlanan güzel oyuncu, tek başına yaşadığı evin kirasını da ödeyemeyince ailesinin yanına taşındı.
Bir ara Instagram'dan zayıflama çayı reklamı yaparak cebini doldurmaya çalışan Merve Boluğur, havaların güzelleşmesiyle de tatil planları yapmaya başladı.
MESAJLARINA GERİ DÖNÜŞ YOK!
Hızını alamayan 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın tatiline sponsor olan Maldivler'deki bir otele de mesaj gönderdi.
Olumsuz yanıt olan güzel oyuncu, bu kez de yine Maldivler'deki dünyanın en gözde otellerinden biri olan Anantara Kihavah Maldives'e mesaj attı.
Merve Boluğur, üç gecesi 50 bin TL olan otelden de eli boş döndü!
MERVE BELEŞ PEŞİNDE