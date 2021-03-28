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Maraşlı 12. yeni bölüm 2. fragman izle! "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'nın 12. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanında "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var" sözleri dikkat çekti. Maraşlı 12. yeni bölüm 2. fragmanı izle...

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Maraşlı 12. yeni bölüm 2. fragman izle! Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasa dışı işlere de karışmak üzeredir.

Maraşlı - 2. Fragman MARAŞLI - 2. FRAGMAN

İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

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