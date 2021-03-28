Lüks yaşamın sırrı belli oldu! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral parayı böyle kazanmış!
Şevval Şahin ile sürekli tatil yapan, Miami'de malikanesi olup Boğaz'da aylık kirası 120 bin TL'lik köşk kiralayan Yiğit Marcus Aral, mesleği hakkında konuştu. Aral, "Yazılım mühendisiyim. Yurt dışında emlak ve kripto yatırımlar yapıyorum." dedi.
"Bali'ye hem iş hem tatil için gittik. Benim orada bazı projelerim vardı. Bali'de sürekli bir mülk de edinmek istiyoruz ama Şevval, Türkiye'ye özleyince döndük."
Miami'de okyanus kenarında havuzlu bir malikanede yaşayan Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda da Rumeli Hisarı'nda tarihi bir köşkü kiraladı.
Aral; aylık kirası 120 bin TL olan Boğaz manzaralı, havuzlu ve tam bin 100 metrekarelik villa için "Biraz malikane gibi oldu ama Miami'de de büyük evde oturuyorduk. Aynı konfor olsun diye tercih ettik" demişti.
'SOĞUKTAN KAÇTIK'
Lüks yaşantısının sırrı merak konusu olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, şunları söyledi:
"Yurt dışında emlak işleri de yapıyorum. Aynı zamanda kripto yatırımlar da yapıyorum. Gösterişli bir hayat yaşadığımızı da düşünmüyorum. Bana göre normal bir hayat yaşıyoruz."
Aral, sevgilisi Şahin'in katıldığı bir programdan sonra çok eleştirildiği için bunalıma girip Türkiye'yi terk ettiği iddialarıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:
"Bizim zaten kışı burada geçirmeyelim diye planlarımız vardı soğuk malum buralar. Bu konuları fazla kafaya takmıyor enteresan şekilde, başkası olsa depresyona girerdi."
LÜKSE YATIRIM YAPIYOR
Uzun süredir birlikte olan Aral ile Şahin, sosyal medyadan yaptıkları tatil paylaşımlarıyla "Ne güzel hayat" yorumları yaptırıyor.
MİAMİ'DE MALİKANE
Yiğit Marcus Aral'ın Miami'deki okyanus kenarındaki ve havuzlu malikanesinin fiyatının yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşuluyor. Aral ve sevgilisi Şahin, pandeminin ilk aylarını da bu malikanede geçirerek gündem olmuştu.
BOĞAZ'DA KÖŞK
Aral'ın aylık kirası 120 bin TL olan bu tarihi köşkünü sevgilisi Şevval Şahin, kendi zevkine göre dekore ettirdi. Yiğit Marcus Aral, bu köşk için de "Miami'deki konforumuz olsun diye burayı tercih ettik" dedi.