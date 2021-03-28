Lüks yaşamın sırrı belli oldu! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral parayı böyle kazanmış!

"Bali'ye hem iş hem tatil için gittik. Benim orada bazı projelerim vardı. Bali'de sürekli bir mülk de edinmek istiyoruz ama Şevval, Türkiye'ye özleyince döndük."

Miami'de okyanus kenarında havuzlu bir malikanede yaşayan Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda da Rumeli Hisarı'nda tarihi bir köşkü kiraladı.