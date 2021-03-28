28 Mart 2021, Pazar
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Murat Cemcir'e kötü haber! İkinci kez aynı şoku yaşadı

Son dakika haberine göre; 2019 yılından bu yana kemik kanseri tedavisi gören annesiyle yakından ilgilenen oyuncu , kız kardeşi ’e akciğer kanseri teşhisi konulunca yıkıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Murat Cemcir'e kötü haber! İkinci kez aynı şoku yaşadı

Annesinin tedavi sürecinde İstanbul- arasında mekik dokuyan , ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.

Hürriyet'in haberine göre; kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta, annesinin başında geçiren Murat Cemcir'in hayatı yolda geçiyor.

Rol aldığı dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterler sonrası sosyal medya ve sanat camiasından büyük beğeni toplayan Murat Cemcir'in kim olduğunu merak eden sevenleri internette araştırma yapmaya devam ediyor. Genellikle 'la birlikte rol aldığı projelerle bilinen Murat Cemcir son olarak, 'Ailece Şaşkınız' filminde rol aldı. Murat Cemcir kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

MURAT CEMCİR KİMDİR? MURAT CEMCİR ASLEN NERELİ?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında "" dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda "" filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. ": Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Ailecek Şaşkınız

2017 - Çalgı Çengi :İkimiz

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet

2014 - Kardeş Payı

2013 – Düğün Dernek

2012 – İşler Güçler

2012 – Behzat Ç.

2012 – Yeraltı

2011 – Üsküdar'a Giderken

2010 – Küstüm Çiçeği

2010 – Çalgı Çengi

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Ramazan Güzeldir

2008 – Gazi

2008 – Kurbanlık

2006 – Polis

2005 – Takva

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)

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