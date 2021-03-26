Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu ikinci kez boşandı!

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu ile iş adamı Levent Veziroğlu, ikinci kez boşandı.

2015 yılında boşanan çift, karar kesinleşmeden evliliklerine devam etme kararı alıp mahkemeye başvurmuştu. 2016 yılında kızları dünyaya gelen çiftin evliliklerindeki sorunlar bitmedi.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Sekiz yıldır evli olan çift, dün ikinci kez yollarını ayırdı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin duruşması beş dakika sürdü. Kızlarının velayeti, Nur Fettahoğlu'na verildi.