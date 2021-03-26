İlay Erkök en zor kararını açıkladı!

Mardin'de kendine bir hobi edindin mi?

Efeler köyüne gidiyordum pandemiden önce. Mardin'den uzak biraz daha Batman'a doğru bir yer. Oraya gidip çocuklara tiyatro dersi veriyordum, birlikte tiyatro yapıyorduk. Ama tabi pandemi süreci girince bunların hiçbirini yapamadık. Onlar bana gerçekten ayrı bir vizyon kattı ve aydınlanma sağladı. İstanbul'da yaşarken bazı şeyleri unutuyoruz ama orada yaşadığım zaman zarfında, her gün uyandığımda onların kalplerine dokunabileceğim bir şey bırakmak çok istiyorum. Dizi bitse bile oradakilerle olan bağımı koparmayacağım. Yanlarına her gittiğimde gözlerim doluyor ve yeni bir şeyler öğreniyorum. Ben de onlara hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını öğretmeye çalışıyorum. Oradaki çoğu çocuk denizin ne olduğunu bile bilmiyor. Onlara ülkeler arası bir hayalden bahsettiğimde çok imkansız geliyor ve olmadığını öğretmeye çalışıyorum. İnsanlarla etkileşim halinde olmayı seviyorum açıkçası bana çok şey katıyor.

Dizinin dışında hem kendine çok şey katmışsın hem de çevrendeki insanlara güzel bir ışık tutmuşsun aslında.

Farklı ülkelerde de çok fanlarımız var aslında ben onlarla da bir araya gelmek çok istiyorum.