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Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı | Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı | Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp'teki Arnavut Tiyatrosu'nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

Muhteşem Yüzyıl ve Elvada Rumelide rol almıştı! Luran Ahmeti kimdir, öldü mü? Luran Ahmeti kaç yaşında, nereli? Biyografisi... MUHTEŞEM YÜZYIL VE ELVADA RUMELİ'DE ROL ALMIŞTI! LURAN AHMETİ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ? LURAN AHMETİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ? BİYOGRAFİSİ...

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