LURAN AHMETİ KİMDİR?



Luran Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de doğmuştur. Arnavut asıllı Makedon oyuncudöğretmen, kız Kardeşi de şairdir. Annesi Prizrenden olduğu için, çocukluk dönemlerinde bir süre Kosova'nın Türk kasabası Prizren'de yaşadı. Bu sırada Türkçe'yi çok iyi öğrendi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başladı ve 1989 yılında ortadan mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında bitirdi.