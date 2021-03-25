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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Muhteşem Yüzyıl ve Elvada Rumeli'de rol almıştı! Luran Ahmeti kimdir, öldü mü? Luran Ahmeti kaç yaşında, nereli? Biyografisi... Muhteşem Yüzyıl ve Elvada Rumeli'de rol almıştı! Luran Ahmeti kimdir, öldü mü? Luran Ahmeti kaç yaşında, nereli? Biyografisi...
Luran Ahmeti kimdir, öldü mü? Sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizde, Elvada Rumeli, Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Mutlu Ol Yeter dizilerinde rol alan sevilen oyuncu hakkında araştırmalar sıklık kazandı. İşte, Luran Ahmeti kimdir, öldü mü? Luran Ahmeti kaç yaşında, nereli? Biyografisi...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 23:58 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 23:58
Luran Ahmeti kimdir, öldü mü? Luran Ahmeti kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun hayatı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Luran Ahmeti kimdir, öldü mü? Luran Ahmeti kaç yaşında, nereli? Biyografisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Üsküp'teki Arnavut Tiyatrosu'nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
LURAN AHMETİ KİMDİR? Luran Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de doğmuştur. Arnavut asıllı Makedon oyuncudöğretmen, kız Kardeşi de şairdir. Annesi Prizrenden olduğu için, çocukluk dönemlerinde bir süre Kosova'nın Türk kasabası Prizren'de yaşadı. Bu sırada Türkçe'yi çok iyi öğrendi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başladı ve 1989 yılında ortadan mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında bitirdi.
1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak mezun 1999 yılında oldu.
uppet Show isimli film ile adımını attı. Daha sonra sırasıyla; Stories About Love (2001), Bal-Can-Can (2004), Izstop (2007) filmlerinde çeşitli rollerde görev aldı.