Ümit Aslan'dan Ceren Hindistan'a karşı hamle!

Eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası Ümit Aslan'ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden Ceren Hindistan'a mahkemeden şok bir karar geldi. Hindistan'ın iddiaları sonrası Aslan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski sevgilisine karşı koruma kararı aldırdı.

Mahkeme; Hindistan'ın bir ay boyunca iletişim araçlarıyla Aslan'ı rahatsız etmemesine, küçük düşürücü sözler sarf etmemesine, iş yeri ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi.

Suç duyurusunda da bulunan Aslan; Hindistan'ın iddialarının iftira olduğunu, sosyal ve ekonomik durumunun yerinde olduğunu, ondan 80 bin TL gibi bir parayı çalmasının komik olduğunu ifade etti.

"İKİ GÜN ÖNCE MESAJ ATTI"

Ayrıca Hindistan'ın bu iddialarından iki gün önce kendisini sosyal medya hesabından eklediğini, 'Ümit'ciğim' diye mesaj attığını ama kendisinin cevap vermediğini söyledi. Aslan, bu mesajları da delil olarak sundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HAMİLEYKEN KEMERLE DÖVDÜ"

Geçtiğimiz günlerde "Sevgilim çocuk istiyor ancak iki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam" sözleri ile sosyal medyada gündem olan oyuncu Ceren Hindistan, bu kez eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası olan Ümit Aslan hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hamileyken Aslan'dan şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

Oyuncu "Hamileyim diye evimi kapatıp beni Antalya'ya götürdü. Hesabımdaki 80 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim. Müstehcen video izlerken yakaladığımda 'Ne yapıyorsun' dedim diye kemerle dayak yedim, gecelikle koşup çıktım binadan. 7 aylık hamileydim. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine iki defa oyuncak parası koydu, o kadar" ifadelerini kullanmıştı.