Cem Adrian'ın acı kaybı! Babası Celal Filiz vefat etti
Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz hayatını kaybetti. Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Celal Filiz, Edirne’de bulunan köylerinde son yolculuğuna uğurlanacak.
MAGAZİN DHA
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Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, hayatını kaybetti.
Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.