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Cem Adrian’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

’ın 69 yaşında hayatını kaybeden babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Filiz, Edirne'nin Ekmekçi köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Adrian'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Cem Adrian’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı 'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.

Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü.

Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.

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