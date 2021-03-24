Cem Adrian’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.