Efsane oyuncu George Segal hayatını kaybetti

"Kim Korkar Hain Kurttan?" (Who's Afraid of Virginia Woolf?) ve "A Touch of Class" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu George Segal, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Segal'ın geçirdiği bypass operasyonundan sonra meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle öldüğü öğrenildi.

"AİLEMİZ BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Acı haberi ünlü oyuncunun eşi Sonia Segal, duyurdu. Segal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ailemiz, George Segal'ın bu sabah hayata veda ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyar" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BİR EFSANEYİ KAYBETTİK"

Segal, son sekiz yıldır "The Goldbergs" isimli sit-com'da rol alıyordu. Oyuncunun yer aldığı son bölüm, 7 Nisan'da yayınlanacak. Dizinin yaratıcısı Adam F. Goldberg, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Bugün bir efsaneyi kaybettik. George Segal'in muhteşem mirasının küçük bir parçası olmak gerçek bir onurdu" dedi.

Segal, 1966 tarihli "Kim Korkar Hain Kurttan?" ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Oscar'a aday gösterilmişti.