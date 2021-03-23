Murat Övüç hakkında karar verildi!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün Ermenilerle ilgili açıklamalarının ardından hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan dava açılmıştı. 1.5 yıla kadar hapsi istenen Övüç’e verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden yargılama yapıldı. Ünlü isim hakkında karar verildi.
Ermeni asıllı reality şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Büyük tepki gören Kardashian'a sosyal medya fenomeni Murat Övüç de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" demişti.
"SÖZLERİM TÜRKİYE'DEKİ ERMENİLERE KARŞI DEĞİL"
Ermeni Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Simon Çekem, Murat Övüç'ü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etmişti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucunda Övüç'ün paylaştığı bir dakikalık videodaki ifadelerin, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu oluşturduğunu belirterek 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Murat Övüç de ifadesinde sözlerinin Türkiye'de yaşayan Ermenilere karşı olmadığını, Kim Kardashian'a karşı olduğunu söylemişti.
DURUŞMA YAPMAKSIZIN BERAAT EDİLMİŞTİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Övünç'ün dosyasında basit yargılama usulünün uygulanmasına karar vermişti. Sanık Murat Övüç ile şikayetçi Simon Çekem'in beyan ve savunmalarını yazılı olarak alan mahkeme duruşma açmadan kararını açıklamıştı. Mahkeme dosyadaki delil durumu ve savunma içeriklerine göre duruşma yapmaksızın Murat Övüç'e beraat kararı vermişti.
İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN YARGILANDI
Avukat Simon Çekem karara itiraz hakkını kullanması üzerine mahkeme kapattığı dosyayı tekrar açarak normal yargılama usulüne geçileceğini bildirilmişti. O yargılama bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
DURUŞMAYA KATILDI
Murat Övüç ve Simon Çeker duruşmaya katılım sağladı. Övüç savunmasında, "Video izlendiğinde benim Ermeni kardeşlerime hakaret etmediğim anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli yıldıza yöneliktir. Bu şahıs Osmanlı'ya ve köklerimize hakaret etmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum."dedi.
İKİNCİ KEZ BERAAT
Duruşma savcılı mütalaada bulundu. Savcı, Murat Övüç'ün "Siz Ermeniler pisliksiz" şeklinde sarfettiği ve halkın bir kesimini aşağılama suçunu işlediği anlaşıldığı gerekçesiyle 1 yıl 5 hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme, kararını verdi. Övüç, ikinci kez beraat edildi.