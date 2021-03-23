Murat Övüç hakkında karar verildi!

"SÖZLERİM TÜRKİYE'DEKİ ERMENİLERE KARŞI DEĞİL"

Ermeni Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Simon Çekem, Murat Övüç'ü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etmişti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucunda Övüç'ün paylaştığı bir dakikalık videodaki ifadelerin, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu oluşturduğunu belirterek 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Murat Övüç de ifadesinde sözlerinin Türkiye'de yaşayan Ermenilere karşı olmadığını, Kim Kardashian'a karşı olduğunu söylemişti.