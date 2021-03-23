Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Nuri Alço, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan 69 yaşındaki usta oyuncu hastaneye kaldırıldı.

DUA İSTEDİ

Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Usta oyuncu Nuri Alço, geçtiğimiz aylarda korona virüsü ile ilgili şunları dile getirmişti; "Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılması ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanımızı tebrik ediyorum gerçekten bu sürece kadar çok iyi yönetti. Son dönemde biraz fazlalaşma oldu ama hep birlikte bunu aşacağız aşmamız gerekiyor."