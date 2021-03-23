Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Türkiye’yi dünyaya tanıtacak

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrolü canlandıran Burak Özçivit, yeni bir proje için el sıkıştı. Uluslararası yatırım danışmanlığı firması Trem Global'in yüzü olan Özçivit, Türkiye'yi ve Türkiye'deki yatırım değerlerini dünyaya tanıtacak.

TANITIM FİLMİ MERAK UYANDIRDI

Özçivit'in de sosyal medya hesaplarından yaptığı iş birliği duyurusunun ardından, önümüzdeki günlerde çekilecek olan tanıtım filmi de merak uyandırdı.

'EN İYİ ELÇİ'

Firma müdürü Muhammet Torun, "Özçivit bizimle aynı değerleri paylaşan en iyi marka elçisi. New York, Toronto, Londra, pazarlarına yayılma hedeflerimizde etkili bir birliktelik olacak" dedi.